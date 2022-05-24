Объем сданных ювелирных украшений в ломбарды резко вырос в марте

После начала спецоперации на Украине ломбарды отметили повышение спроса на свои услуги. Россияне массово понесли вещи в ломбарды на фоне резких скачков курса золота и роста цен, пишет РБК.

В сети «Мир ломбардов» рассказали, что объем сданных ювелирных украшений в их отделения в марте резко вырос. Также многие клиенты брали займы под залог золотых украшений без намерения обратного выкупа, сообщили в сети «Мосгорломбард». Из-за большой разницы в биржевой стоимости золота в марте и мае ломбарды несут убытки, реализуя невостребованные вещи, отмечает председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин.

Россияне начали приносить и необычные вещи. Так, они закладывали старинный немецкий баян, кларнет, саксофон, коптильню, фритюрницу, шоколадный фонтан, шпаклевочную машину, смеситель, акупунктурный аппарат, автомобильные шины и диски, отметил генеральный директор сети Станислав Боронин.

В «Мосгорломбарде» зафиксировали рост количества займов, выданных под залог меховых изделий. По оценке Национального объединения ломбардов, в первом квартале этого года кредитные портфели игроков рынка увеличились на 20-50 процентов.

В апреле золото выросло в цене до месячного максимума на фоне экономической нестабильности. Рекордная инфляция заставила инвесторов обратиться к золоту как к активу для сохранения средств.