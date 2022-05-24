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В России заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»

Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона «Айдар» Максима Марченко

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-командира батальона «Айдар» Максима Марченко по делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию России. Отмечается, что сейчас он занимает должность председателя Одесской областной горадминистрации, а ранее командовал 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных силы Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что Ленинский суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал замкомандира «Айдара» Дениса Мурыгу. Его обвинили в подрыве моста в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли часовые республиканской народной милиции. Суд избрал Мурыге меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля.

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Елизавета Новикова
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