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Госдума поддержала запрет суррогатного материнства для иностранцев

ГД поддержала в I чтении законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Фото: freestocks.org / Pexels

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, по которому иностранцам запрещено пользоваться услугами суррогатных матерей в России, передает во вторник, 24 мая, ТАСС.

Данную инициативу внесли в нижнюю палату российского парламента в декабре 2021 года. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только российские граждане, состоящие в браке.

Кроме того, услуга будет доступна одиноким россиянкам, которые не могут выносить ребенка по медицинским показаниям.

Иностранным гражданам запретят пользоваться услугой суррогатного материнства в России. Помимо этого думский проект предполагает, что суррогатной матерью может быть только женщина с российским гражданством.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина подчеркивала, что иностранцы пускают суррогатных детей из России по рукам.

По сведениям парламентария, теневой бизнес суррогатного материнства в России достигает 22 миллиарда долларов в год.

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Анна Щербакова
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