Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Медведев отверг возможность возвращения Донецка и Луганска в состав Украины

Зампред Совбеза Медведев заявил, что ДНР и ЛНР никогда не вернутся в состав Украины

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) никогда не вернутся в состав Украины, все предложения на этот счет — «бред и дешевое прожектерство». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

По словам политика, решение жить отдельно от Киева Донецк и Луганск приняли окончательно. Возможность других стран повлиять на это решение он отверг.

«Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу Минских соглашений и убийства мирных граждан», — сказал Медведев.

19 мая газета La Repubblica сообщила о разработанной итальянскими властями четырехэтапной стратегии, которая была передана Москве. Она включает прекращение огня, вступление Украины в Евросоюз и приобретение страной нейтрального статуса, заключение соглашений о «спорных территориях» и постепенное снятие санкций с России после вывода войск.

Медведев назвал предложения Рима хамством и «чистым потоком сознания европейских графоманов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке в США исторического соглашения на Ближнем Востоке
«Одноклассники» обновили популярный сервис
Пожаловавшихся на низкий боевой дух солдат ВСУ отправили в СИЗО за дезертирство
Россияне назвали главные причины стресса за последние месяцы
На Украине избили музыканта за песни на русском языке
Теннисист-чемпион из США объяснил ошибочность недопуска россиян до Уимблдона
Российский экспорт нефти по морю не пострадал от новых санкций
В ДНР возбудили дело против лидера украинской радикальной организации
Французский генерал оценил успехи России на Украине
Назван срок возвращения Starliner на Землю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.