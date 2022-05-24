Медведев отверг возможность возвращения Донецка и Луганска в состав Украины

Зампред Совбеза Медведев заявил, что ДНР и ЛНР никогда не вернутся в состав Украины

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) никогда не вернутся в состав Украины, все предложения на этот счет — «бред и дешевое прожектерство». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

По словам политика, решение жить отдельно от Киева Донецк и Луганск приняли окончательно. Возможность других стран повлиять на это решение он отверг.

«Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу Минских соглашений и убийства мирных граждан», — сказал Медведев.

19 мая газета La Repubblica сообщила о разработанной итальянскими властями четырехэтапной стратегии, которая была передана Москве. Она включает прекращение огня, вступление Украины в Евросоюз и приобретение страной нейтрального статуса, заключение соглашений о «спорных территориях» и постепенное снятие санкций с России после вывода войск.

Медведев назвал предложения Рима хамством и «чистым потоком сознания европейских графоманов».