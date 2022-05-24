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Над главной площадью Мелитополя подняли флаг России

Над площадью в Мелитополе вслед за Знаменем Победы подняли российский флаг

Фото: РИА Новости

Российский флаг подняли на флагштоке над площадью Победы в городе Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с 1 мая на самом высоком в Запорожской области флагштоке на главной площади Мелитополя развевалось Знамя Победы, поднятое перед 9 мая впервые за многие годы.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил перспективу Запорожской области и заявил, что регион сможет работать в «дружной российской семье». Он также добавил, что Россия планирует восстанавливать освобожденные территории. По его словам, в настоящий момент рассчитывается необходимый для этого объем средств.

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Алевтина Запольская
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