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Хуснуллин заявил о работе Запорожья в «дружной российской семье»

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что Запорожье сможет работать в «дружной российской семье»
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Запорожская область сможет работать в «дружной российской семье». Так перспективу интеграции региона во время рабочего визита в украинский Мелитополь оценил вице-премьер России Марат Хуснуллин, чьи слова передает РИА Новости.

«Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции», — заявил он.

Хуснуллин также отметил, что Россия планирует восстановить освобожденные территории. На данный момент рассчитывается необходимый для этого объем средств.

Ранее Хуснуллин заявил, что жителям Запорожской области на Украине в этом месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Также он уточнил, что в регионе будет идти постепенное замещение гривны рублем.

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Никита Абрамов
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