Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Жители Запорожья получат пенсии и зарплаты в рублях

Вице-премьер РФ Хуснуллин: жителям Запорожской области выплатят пенсии и зарплаты в рублях

Фото: Shutterstock

Жителям Запорожской области на Украине в этом месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

«Максимальные перспективы (вхождения рубля в регион — прим. «Ленты.ру»). Мы уже в этом месяце будем выдавать зарплаты и пенсии рублями», — объяснил он.

Кроме того, во время рабочего визита в украинский Мелитополь Хуснуллин заявил, что в регионе будет идти постепенное замещение гривны рублем.

1 мая еще один украинский регион — Херсонская область — начал переход на рубли. Предполагается, что в течение четырех месяцев в обращении будут и рубль, и украинская гривна, затем все расчеты станут производиться в российской валюте.

Позднее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что регион отказывается сворачивать с курса интеграции в состав России. Возвращение под контроль Украины исключено, добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Турции назвали условие вступления Швеции в НАТО
Названы самые высокооплачиваемые спортсмены в возрасте до 25 лет
Россиян предупредили о необычном способе заражения клещевым энцефалитом
Российский магазин приложений будет предустанавливаться на устройства в России
Россиянам рассказали о бюджетных способах добраться до Грузии
В Дубае резко подорожало элитное жилье
Хуснуллин заявил о работе Запорожья в «дружной российской семье»
Хуснуллин сообщил о продолжении работы Запорожской АЭС
Врач объяснила опасность вина для некоторых групп людей
В правительстве рассказали о легализации криптовалют в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.