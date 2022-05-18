Жители Запорожья получат пенсии и зарплаты в рублях

Вице-премьер РФ Хуснуллин: жителям Запорожской области выплатят пенсии и зарплаты в рублях

Жителям Запорожской области на Украине в этом месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

«Максимальные перспективы (вхождения рубля в регион — прим. «Ленты.ру»). Мы уже в этом месяце будем выдавать зарплаты и пенсии рублями», — объяснил он.

Кроме того, во время рабочего визита в украинский Мелитополь Хуснуллин заявил, что в регионе будет идти постепенное замещение гривны рублем.

1 мая еще один украинский регион — Херсонская область — начал переход на рубли. Предполагается, что в течение четырех месяцев в обращении будут и рубль, и украинская гривна, затем все расчеты станут производиться в российской валюте.

Позднее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что регион отказывается сворачивать с курса интеграции в состав России. Возвращение под контроль Украины исключено, добавил он.