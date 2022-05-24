В ЛНР завели дело на сотрудника ОБСЕ за передачу США секретных данных

МГБ ЛНР возбудило уголовное дело на сотрудника ОБСЕ за передачу США секретных данных

Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики возбудило уголовное дело в отношении сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, собиравшего в Луганске секретные данные для спецслужб США. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Поясняется, что замруководителя миссии ОБСЕ, гражданин США Джордж Левицки, «установил конфиденциальные отношения» с переводчиком из числа местных жителей. Тот, будучи в составе миссии ОБСЕ, во время регулярного патрулирования линии боевого соприкосновения подготовил и передал Левицки информацию о втором армейском корпусе Народной милиции, которая представляет собой гостайну. Возбуждено дело по статье «Государственная измена».

Ранее Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщило о задержании девушки — агента СБУ. Она в закрытых группах приложений WhatsApp и Viber собирала разведывательную информацию о гражданах республики, проходящих службу в подразделениях мобилизационного резерва Народной милиции. Кроме того, агент СБУ совершала действия, направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации в республике. Ей грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.