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В ЛНР завели дело на сотрудника ОБСЕ за передачу США секретных данных

МГБ ЛНР возбудило уголовное дело на сотрудника ОБСЕ за передачу США секретных данных

Кадр: пресс-служба МГБ ЛНР

Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики возбудило уголовное дело в отношении сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, собиравшего в Луганске секретные данные для спецслужб США. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Поясняется, что замруководителя миссии ОБСЕ, гражданин США Джордж Левицки, «установил конфиденциальные отношения» с переводчиком из числа местных жителей. Тот, будучи в составе миссии ОБСЕ, во время регулярного патрулирования линии боевого соприкосновения подготовил и передал Левицки информацию о втором армейском корпусе Народной милиции, которая представляет собой гостайну. Возбуждено дело по статье «Государственная измена».

Ранее Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщило о задержании девушки — агента СБУ. Она в закрытых группах приложений WhatsApp и Viber собирала разведывательную информацию о гражданах республики, проходящих службу в подразделениях мобилизационного резерва Народной милиции. Кроме того, агент СБУ совершала действия, направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации в республике. Ей грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Марина Совина
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