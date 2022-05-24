Румыния вернет в строй самолеты полувековой давности

Румыния на год вернет в эксплуатацию истребители МиГ-21 разработки 1950-х годов

Румыния на год вернет в эксплуатацию самолеты МиГ-21 Lancer. Об этом сообщило минобороны страны, передает РИА Новости.

Истребители, разработанные в 1950-х годах и последний раз модернизированные в 2000-х, будут сняты с вооружения после 15 мая 2023 года. Им на смену придут американские F-16, закупленные у Португалии. Также Будапешт планирует приобрести у Норвегии 32 F-16, которые выводятся из эксплуатации.

Румынские МиГ-21 фактически полувековой давности будут нести постоянную боевую службу в подразделениях воздушной полиции. Также истребители оставят для летной подготовки пилотов.

Румыния приостановила полеты МиГ-21 советского производства из-за высокой аварийности 17 апреля. Отмечалось, что в начале марта разбился МиГ-21 Военно-воздушных сил страны, который выполнял воздушное патрулирование.

Советский истребитель третьего поколения МиГ-21 совершил первый полет в 1956 году. Самолет может нести ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также свободнопадающие бомбы.