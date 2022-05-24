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Минобороны отчиталось о сбитом МиГ-29 в ДНР

Минобороны России заявило о сбитом МиГ-29 в районе Краматорска в ДНР

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская истребительная авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По информации оборонного ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация поразили два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, был поражен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Пилипчатино ДНР.

Всего в результате ударов российской авиации были уничтожены свыше 210 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также выведена из строя 31 единица военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ.

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Сергей Истомин
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