Минобороны заявило о пяти сбитых беспилотниках ВСУ российскими ПВО

Минобороны доложило, что российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что БПЛА были сбиты в воздухе над Чернобаевкой в Херсонской области, а также над населенными пунктами Дибровное, Каменка, Питомник и Малые Проходы в Харьковской области.

Российские средства ПВО также перехватили четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Они были ликвидированы над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка, доложил Конашенков.

Накануне оборонное ведомство заявило об уничтожении высокоточными ракетами шести складов ВСУ. В министерстве добавили, что также, были поражены также четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей республик Донбасса. 12 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова дать самый решительный ответ в случае попыток вмешательства других стран в спецоперацию.