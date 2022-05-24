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Минобороны заявило о пяти сбитых беспилотниках ВСУ российскими ПВО

Минобороны доложило, что российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские средства противовоздушной сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что БПЛА были сбиты в воздухе над Чернобаевкой в Херсонской области, а также над населенными пунктами Дибровное, Каменка, Питомник и Малые Проходы в Харьковской области.

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Российские средства ПВО также перехватили четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Они были ликвидированы над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка, доложил Конашенков.

Накануне оборонное ведомство заявило об уничтожении высокоточными ракетами шести складов ВСУ. В министерстве добавили, что также, были поражены также четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей республик Донбасса. 12 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова дать самый решительный ответ в случае попыток вмешательства других стран в спецоперацию.

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Анастасия Шейкина
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