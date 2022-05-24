Еще в одной стране выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Словении подтвержден первый случай заражения оспой обезьян

Национальный институт общественного здравоохранения (NIJZ) в Словении подтвердил первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщает телеканал N1.

Болезнь выявлена у мужчины, который вернулся из-за границы, с Канарских островов. По данным телеканала, пациента не госпитализировали в инфекционную клинику Университетского медицинского центра Любляны.

22 мая ВОЗ сообщила об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении еще 28 проводится исследование. Оспа обезьян является эндемической в ряде стран Африки, среди которых есть Бенин, Габон, Кот-д'Ивуар, Конго и Сьерра-Леоне.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян произошла впервые в 2017-м.