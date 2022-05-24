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Москвичи бросились строить частные дома

В Москве в 2,4 раза выросла доля индивидуального жилищного строительства

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С 2020 года в Москве в 2,4 раза выросла доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объеме новых жилых площадей города. О том, что москвичи фактически бросились строить частные дома, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент экономической политики и развития.

По словам министра правительства Москвы Кирилла Пуртова, с января по апрель 2022 года в Москве возвели 2,1 миллиона квадратных метров жилой площади. Около 376 тысяч квадратных метров пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

Что касается распределения объема по округам, то 96 процентов объектов, возведенных за первые четыре месяца текущего года, находятся в Троицком и Новомосковском округах. В Москве и Подмосковье возведены 20,5 процента жилья от общероссийских объемов ИЖС.

Ранее Росстат сообщил, что федеральным округом России с самым большим количеством частных домов стал Северо-Кавказский ФО — с января по апрель 2022 года там возвели 83,6 процента домов, или 1,86 миллиона квадратных метров из 2,225 миллиона квадратных метров жилья.

Нина Ташевская
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