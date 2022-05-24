Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России начнут жестче контролировать мусор

В России появится информационная система учета ТКО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России появится федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ТКО), которая позволит жестче контролировать мусор. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Новая система сделает отрасль прозрачнее — она автоматизирует учет мусора, усилит контроль состояния полигонов, сортировочных центров и перерабатывающих ТКО заводов. Также она позволит отследить количество заключенных договоров и ознакомиться с тарифами в разных регионах.

В системе будет содержаться информация об источниках образования мусора, местах, объемах их накопления и объектах обработки. В нее войдут несколько подсистем, основная из которых — электронная модель федеральной схемы обращения с ТКО. Она будет взаимодействовать с другими государственными ресурсами, в перечень которых войдут информационная система жилищно-коммунального хозяйства и электронные модели территориальных схем обращения с отходами.

Материалы по теме:
Залезли в бутылку. Морских жителей лишили привычного дома и заставили поселиться в мусоре. Почему это опасно для планеты?
Залезли в бутылку.Морских жителей лишили привычного дома и заставили поселиться в мусоре. Почему это опасно для планеты?
29 марта 2022
Модный приговор. Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
Модный приговор.Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
3 марта 2022

Соответствующее положение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. С частью информации можно будет ознакомиться на официальном сайте системы. За разработку и развитие механизма будет отвечать публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Для работающих в отрасли региональных операторов и индивидуальных предпринимателей будут созданы личные кабинеты.

В апреле в России предложили платить за вывоз мусора по-новому. Генеральная прокуратура призвала перестать учитывать площадь жилья при начислении платы. Предполагается, что мера поможет снизить остроту проблем в сфере обращения с ТКО.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине
76-летняя звезда «Ангелов Чарли» раскрыла секрет своей привлекательности
Патрушев призвал отказаться от Болонской системы образования в России
В ДНР назвали число отбитых у ВСУ городов и поселков
Захарова рассказала о разработке новой концепции внешней политики России
Названы возможные задачи Су-57 на Украине
Шнуров объявил о возвращении «Ленинграда» на сцену
Экономист высказался о судьбе курса доллара
В СКР возбудили дело после обстрела автомобиля с российским корреспондентом
Стало известно о сроках потепления в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.