Плату россиян за мусор предложили рассчитывать по-новому

Генеральная прокуратура предложила пересмотреть расчет платы за вывоз мусора в России

Плату за вывоз мусора в России предложили начислять по-новому — без учета площади жилья. Пересмотреть порядок расчета тарифов за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) предложила Генеральная прокуратура (ГП), сообщает РИА Новости.

«Не снижается острота проблем в сфере обращения твердых коммунальных отходов. О проблемах в этой сфере мною проинформировано руководство страны. Предложен ряд законодательных инициатив. Среди них — исключить расчет платы за вывоз ТКО с населения исходя из площади жилых помещений», — завил глава ГП Игорь Краснов. Генпрокурор добавил, что в регионах необходимо расширить сеть пунктов раздельного сбора разного типа мусора, чтобы в дальнейшем перерабатывать больше отходов.

Ранее Минприроды раскрыло гражданам России способ не платить за вывоз мусора. Ведомство предложило поправки в постановление правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» — согласно новым правилам, начислять плату за вывоз мусора не будут россиянам, которые находятся вдали от места проживания более пяти суток.

Однако в министерстве уточнили, что поправки будут актуальны для случаев, когда плата за вывоз мусора рассчитывается с учетом количества проживающих. При этом в некоторых регионах России сумма за обращение с коммунальными отходами взимается в зависимости от площади частного дома или квартиры — собственников такого жилья предложенные изменения не коснутся.