Россиянам назвали способ не платить за вывоз мусора

Минприроды предложило не начислять плату за вывоз мусора при длительном отсутствии дома

Минприроды назвало способ, который позволит россиянам не платить за вывоз мусора. Ведомство предложило не взимать деньги за обращение отходов у долго отсутствующих дома граждан, пишет РИА Новости.

Сотрудники министерства выдвинули соответствующие поправки в постановление правительства «О предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно новым правилам, начислять плату за вывоз мусора не будут россиянам, которые находятся вдали от места проживания более пяти суток.

«При временном, то есть более пяти полных календарных дней подряд, отсутствии в жилом помещении потребителя коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании заявления потребителя осуществляется перерасчет платы за указанную услугу в порядке, установленном настоящим разделом Правил», — говорится в документе Минприроды.

Как уточнили в ведомстве, поправки будут актуальны для случаев, когда плата за вывоз мусора рассчитывается с учетом количества проживающих. Однако в некоторых регионах России сумма за обращение с коммунальными отходами взимается в зависимости от площади частного дома или квартиры — эту категорию граждан предложенные изменения не коснутся.

Ранее в России изменили порядок расчета штрафов и пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. Размер взысканий отвязали от текущей ставки Центробанка, которая сейчас находится на уровне 20 процентов годовых. Теперь сумму выплат будут определять, исходя из ставки 9,7 процента — она была актуальной до 27 февраля 2022 года.