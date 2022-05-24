В НАТО высказались о планах послать войска на Украину

Столтенберг заявил, что НАТО намерена избежать войны с Россией и не пошлет силы на Украину

Североатлантический альянс не намерен становиться стороной конфликта на Украине, поэтому НАТО не пошлет силы оборонного блока для участия в операциях украинских войск, чтобы избежать возможности войны с Россией. Об этом заявил генсек объединения Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает ТАСС.

«НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну. Поддержка [Украины] — да, но без прямого вовлечения в войну», — высказался генсек о планах альянса избежать превращения украинского кризиса в прямое противостояние России и НАТО.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол в ходе политических дебатов The Munk Debate признал обман Украины американскими дипломатами. Во время беседы ведущий попросил экс-посла прокомментировать тот факт, что в 2021 году представители США пытались убедить Украину в том, что она сможет присоединиться к НАТО. «Так неужели дипломаты лгут?» — задался вопросом ведущий. «Да! Дипломаты лгут, представляете себе? Это реальный мир!», — ответил он.