«Эквифакс»: в апреле 2022 года россияне стали чаще отказываться от одобренной ипотеки

В апреле 2022-го в России зафиксировали наименьший за последний год показатель, обозначающий долю выданных кредитов по отношению к количеству одобренных заявок на кредиты. О том, что россияне стали чаще отказываться от одобренной ипотеки, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», сообщает ТАСС.

Показатель, который демонстрирует, насколько часто одобренная заявка на кредит конвертируется в выданный договор, называется take-rate. В четвертом месяце 2022 года он достиг 13 процентов от одобренных заявок. В апреле 2021-го значение находилось на уровне 28 процентов.

При этом уровень одобрения кредита на жилье достиг 61 процента от всех заявок. В апреле 2021-го показатель был на уровне 72 процентов. «Уровень одобрения пришел к новому уровню удержания и в ближайшие месяцы, скорее всего, будет находиться в районе 60 процентов. Уровень take-rate упал по сравнению, например, с прошлым годом вдвое, что связано с непривлекательными условиями кредитования, в первую очередь уровнем процентной ставки», — объяснил генеральный директор бюро Олег Лагуткин.

Ранее специалисты «Эквифакс» выяснили, что в апреле 2022 года в России на 75 процентов сократился объем выдачи кредитов на жилье. В четвертом месяце текущего года банки одобрили 37,2 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму в 130,5 миллиарда рублей.