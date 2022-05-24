Против россиянина возбудили дело из-за антивоенных надписей на детской площадке

Против петербуржца возбудили дело за антивоенные надписи на детской площадке

Против россиянина возбудили уголовное дело из-за антивоенных надписей на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, житель Санкт-Петербурга в начале мая у дома на Ушаковской набережной нанес на детской площадке надписи в поддержку Украины. Сделал он это, как считает следствие, «по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой долг в рамках специальной военной операции».

Действия мужчины правоохранители расценили как вандализм, возбуждено соответствующее уголовное дело. Максимальное наказание по вменяемой статье УК РФ — три года лишения свободы. На данный момент суд уже определил меру пресечения для фигуранта — он заключен под стражу.

Ранее следствие переквалифицировало уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Владивостока, которая облила краской памятник герою Советского Союза Рихарду Зорге. Новая статья более тяжкая — по ней фигурантке грозит до пяти лет колонии.