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Следствие ужесточило статью облившей краской памятник Зорге россиянке

СКР ужесточил статью жительнице Владивостока, облившей краской памятник Зорге

Кадр: СК РФ по Приморскому краю

Следствие переквалифицировало уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Владивостока, которая облила краской памятник герою Советского Союза Рихарду Зорге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в в региональной прокуратуре.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) в отношении нее возбудили дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»), однако позже ей изменили на статью 243 УК РФ («Повреждение мемориальных сооружений, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны»). Максимальное наказание по первой статье — год исправительных работ или арест на три месяца, новая же статья более тяжелая — по ней фигурантке грозит до пяти лет колонии.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 10 мая. Россиянку задержали за осквернение памятника, а после отправили в СИЗО на месяц и 25 суток.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, который нарисовал свастику на памятнике писателю-революционеру Николаю Чернышевскому. Также россиянин в тот же день нарисовал свастику на остановке общественного транспорта. Суд оштрафовал его на тысячу рублей за публичное демонстрирование нацистской символики.

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Елизавета Новикова
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