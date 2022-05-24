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Россиянину прострелили ногу в московском ресторане

В московском ресторане мужчине прострелили ногу из травматического оружия

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Москве проводится проверка после стрельбы в одном из ресторанов. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, причиной стрельбы стал конфликт между двумя компаниями посетителей одного из заведений на севере столицы. В ходе ссоры подозреваемый вынул травматический пистолет и прострелил сопернику ногу. При этом лицензии на оружие у мужчины не было.

21 мая сообщалось, что в Выборге задержали 20-летнего россиянина, который устроил стрельбу в компьютерном клубе.

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Владимир Седов
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