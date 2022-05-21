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Россиянин устроил стрельбу в компьютерном клубе

В Выборге мужчина выстрелил в школьника в компьютерном клубе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Выборге задержали 20-летнего россиянина, который устроил стрельбу в компьютерном клубе. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

20 мая военнообязанный житель Адыгеи пришел в компьютерный клуб, расположенный в подвальном помещении дома № 11 по улице Некрасова. В какой-то момент он достал травматический пистолет и выстрелил в сторону других посетителей, попав в девятиклассника.

Раненому в бедро школьнику оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Стрелявшего задержали по горячим следам в тот же день.

Молодым человеком займется военная комендатура Выборгского гарнизона.

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Мария Рубникович
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