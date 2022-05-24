Россиянам назвали оптимальную стоимость туров в ОАЭ

АТОР: турпакет на семь ночей в ОАЭ с перелетом составит от 49,6 тысячи рублей с человека

Оптимальная стоимость тура в эмират Рас-эль-Хайма с вылетом в июне начинается от 49,6 тысячи рублей с человека. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, начальная стоимость турпакета на семь ночей с перелетом и питанием «полный пансион» в четырехзвездочном отеле Рас-эль-Хайма составляет 49,6 тысячи рублей на человека, в пятизвездочном — 61,8 тысячи рублей. Стоимость аналогичного тура в гостиницу четыре звезды в Шардже составит от 58,2 тысячи рублей, в Аджмане — от 55,9 тысячи рублей. Дороже всего отдых в Дубае: так, предложения начинаются от 63,3 тысячи рублей на одного туриста.

Как рассказали специалистам АТОР представители туроператора «Русский Экспресс», сейчас спрос на туры в ОАЭ среди россиян максимальный — компания утроит количество мест на рейсах Flydubai, отправляющихся с 1 июня. Отмечается, что помимо качественного отдыха, туристы ценят направление как альтернативу пляжной Европе и Карибам.

Турпакеты с перелетом доступны жителям семи городов: Москвы, Новосибирска, Самары, Уфы, Казани, Минеральных Вод и Екатеринбурга. Также путешественникам напомнили, что в ОАЭ не принимаются карты российских банков — в качестве альтернативы предлагается оформить депозит у туроператора.

Ранее в мае россиянам назвали самые бюджетные зарубежные и отечественные направления для пляжного отдыха в весенне-летний период. Так, дешевле всего путевки в Крым и Сочи — от 16 и 39,1 тысячи рублей соответственно. Далее по стоимости следуют курорты ОАЭ и Катара, куда можно прибрести десятидневные туры на двоих до 100 тысяч рублей.