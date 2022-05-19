Россиянам назвали самые бюджетные направления для пляжного отдыха

В АТОР назвали Сочи и Крым самыми выгодными направлениями для летнего пляжного отдыха

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые бюджетные зарубежные и отечественные направления для пляжного отдыха в весенне-летний период. Такая информация появилась на сайте организации.

Эксперты проанализировали цены на десятидневные пакетные туры с вылетом в промежуток с 28 мая по 3 июня. Стоимость приводится с учетом путевки на двоих с включенным питанием, проживанием и авиабилетом из Москвы.

Выяснилось, что наиболее выгодно соотечественники могут отдохнуть у Черного моря — путевки в Крым и Сочи начинаются от 16 и 39,1 тысячи рублей соответственно. Далее по стоимости следуют курорты ОАЭ и Катара, куда можно прибрести десятидневные туры на двоих до 100 тысяч рублей. Еще выше цены на путевки на Шри-Ланку, в Турцию и Таиланд — самые дешевые варианты отдыха стоят 103, 110 и 112 тысяч рублей соответственно.

При этом еще дороже летний отпуск обойдется тем, кто желает отправиться в путешествие в Израиль (130,9 тысячи рублей), Египет (141 тысяча рублей), на Мальдивы (145,6 тысячи рублей), в Бахрейн (170,7 тысячи рублей), а также на Сейшелы (211,7 тысячи рублей).

Ранее туроператоры предупредили россиян о дефиците мест в ряде турецких гостиниц летом. Стало известно, что из-за снятия ковидных ограничений загруженность курортных отелей достигнет в предстоящем туристическом сезоне 90-95 процентов.