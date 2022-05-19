Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали самые бюджетные направления для пляжного отдыха

В АТОР назвали Сочи и Крым самыми выгодными направлениями для летнего пляжного отдыха

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые бюджетные зарубежные и отечественные направления для пляжного отдыха в весенне-летний период. Такая информация появилась на сайте организации.

Эксперты проанализировали цены на десятидневные пакетные туры с вылетом в промежуток с 28 мая по 3 июня. Стоимость приводится с учетом путевки на двоих с включенным питанием, проживанием и авиабилетом из Москвы.

Выяснилось, что наиболее выгодно соотечественники могут отдохнуть у Черного моря — путевки в Крым и Сочи начинаются от 16 и 39,1 тысячи рублей соответственно. Далее по стоимости следуют курорты ОАЭ и Катара, куда можно прибрести десятидневные туры на двоих до 100 тысяч рублей. Еще выше цены на путевки на Шри-Ланку, в Турцию и Таиланд — самые дешевые варианты отдыха стоят 103, 110 и 112 тысяч рублей соответственно.

Материалы по теме:
На крыше мира. Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
На крыше мира.Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
8 сентября 2021
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

При этом еще дороже летний отпуск обойдется тем, кто желает отправиться в путешествие в Израиль (130,9 тысячи рублей), Египет (141 тысяча рублей), на Мальдивы (145,6 тысячи рублей), в Бахрейн (170,7 тысячи рублей), а также на Сейшелы (211,7 тысячи рублей).

Ранее туроператоры предупредили россиян о дефиците мест в ряде турецких гостиниц летом. Стало известно, что из-за снятия ковидных ограничений загруженность курортных отелей достигнет в предстоящем туристическом сезоне 90-95 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Семь стран создадут «зерновой» альянс против России
Раскрыты последствия магнитной стимуляции мозга
Странный способ знакомства с девушкой в самолете вызвал насмешки в сети
После нападения на посла России в Польше СКР возбудил уголовное дело
В России описали реакцию граждан на спецоперацию
Европе предрекли экономический шок без российских нефти и газа
ЦСКА нацелился на футболиста «Зенита»
Маркетолог рассказал о перспективах выкупленного «Макдоналдса» в России
Шведский парламент потребовал у правительства отказаться от российской нефти
Кардиолог предупредил о болезнях из-за ночного бодрствования
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.