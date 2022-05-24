В России рухнули биржевые цены на бензин

«Ъ»: в России упали биржевые цены на бензин до уровня 2016 года из-за ограничений экспорта

В России упали биржевые цены на бензин до минимальных значений этого сезона с 2016 года. Цена АИ-92 рухнула с начала года почти на 30 процентов до 37 тысячей рублей за тонну. Стоимость топлива не опускалась так низко даже в пандемию, пишет «Коммерсантъ».

Стоимость АИ-92 на бирже СПбМТСБ 23 мая составила 37,2 тысячи рублей за тонну, что на 1,5 процента меньше, чем в предыдущий торговый день. Средняя цена топлива за месяц зафиксирована на уровне 38,9 тысячи рублей за тонну, что стало самым низким уровнем с мая 2016 года. Стоимость АИ-95 уменьшилась за день на 1 процент, до 41,3 тысячи рублей за тонну.

Май и начало июня на топливном рынке России приводят к наибольшему росту оптовых цен, поскольку спрос на бензин увеличивается на фоне сезона отпусков, а его выпуск уменьшается из-за ремонтов на НПЗ. Однако сейчас наблюдается существенное падение его стоимости из-за ограничений экспорта топлива и нефти на фоне санкций, введенных Евросоюзом и США против России.

Ранее при падении цен и спроса на топлива было возможно уменьшить переработку и увеличить экспорт сырой нефти. Однако сейчас компаниям нужно выбирать — наращивать загрузку НПЗ в ущерб маржинальности или прекращать долю добычи и нести убытки из-за этого.

Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов отметил, что продажи топлива на заправках сократились в мае на 15–20 процентов по сравнению с показателем 2021 года. Участники рынка начинают бороться за своих клиентов, улучшая бонусные программы. При этом независимые АЗС снижают цены на бензин.

Ранее в России допустили снижение цен на бензин. В Независимом топливном союзе (НТС) спрогнозировали, что стоимость топлива упадет на 2-3 рубля к концу 2022 года.