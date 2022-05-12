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В России допустили снижение цен на бензин

В НТС допустили снижение цены на бензин на 2-3 рубля к концу 2022 года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

К концу 2022 года цены на бензин в России могут снизиться на два-три рубля, допустили в Независимом топливном союзе (НТС). Об этом сообщает «Газета.Ru». Так может случиться после введения эмбарго на российскую нефть.

Как рассказал глава НТС Григорий Баженов, это может привести к перенасыщению внутреннего рынка. Он считает, что если в стране не введут регуляторных изменений, а налоговая нагрузка не будет сбалансирована таким образом, что торговать бензином снова станет невыгодно из-за дополнительных льгот на прокачку в Азию, то цены на топливо уже в ближайшие месяцы будут падать на 10-20 копеек за литр, а концу года могут снизиться на несколько рублей.

Brent от TradingView

В конце апреля генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов допустил возможность введения скидок на бензин в России. В частности, он считает, что автозаправки могут начать завлекать клиентов скидками из-за масштабного профицита топлива.

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении девяти месяцев. Такие сроки назвал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Позднее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемыми предложения Европейского союза (ЕС) по санкциям в отношении российской нефти, так как они разрушат венгерскую экономику. Нефтяное эмбарго, подчеркнул Сийярто, потребует модернизации венгерского энергоснабжения, которая будет стоить миллиарды евро.

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Платон Щукин
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