В России допустили возможность скидок на бензин

Аналитик Турукалов: автозаправки в России могут начать завлекать скидками на бензин

Генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов допустил возможность введения скидок на бензин в России. Он уверен, что к такому способу стимулирования продаж в ближайшее время будут прибегать и независимые заправки, и крупные нефтяные компании, владеющие большими сетями АЗС. Слова специалиста передает радио Sputnik.

Аналитик считает, что автозаправки могут начать завлекать клиентов скидками из-за масштабного профицита топлива, которое прогнозируют. В настоящий момент на многих нефтеперерабатывающих заводах России запасы готового к отгрузке топлива выше нормативных. По словам Турукалова, в условиях достатка товара, можно ожидать активной конкуренции. «Соответственно, это приведет к тому, что некоторые сети АЗС начнут вводить скидки на бензин. Они будут это делать, чтобы увеличить реализацию товаров. Для потребителей это очень позитивная история», — пояснил аналитик.

Турукалов уверен, что при этом объявленная розничная стоимость бензина на АЗС вряд ли заметно снизится, и речь будет идти именно о скидках. «В России снижение стоимости бензина если и будет, то оно будет незначительным и плавным. То есть розничная цена будет стабильной, но при этом во время визита на заправку автомобилистам будут выдавать скидки. Такие акции на нашем рынке часто применяются, когда надо увеличить розничную реализацию, касаться такие скидки будут всех», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее российских нефтяников продавать больше топлива на нефтяных торгах, что позволит поддержать стабильность на внутреннем рынке. Минимальная доля продажи бензина поднята с 11 процентов до 12 от общего объема производства, для дизеля доля выросла с 7,5 процента до 8,5 процента.