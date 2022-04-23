Российских нефтяников обязали продавать больше бензина на бирже

Российским нефтяникам подняли долю обязательной продажи бензина на бирже до 12 процентов

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее российских нефтяников продавать больше топлива на нефтяных торгах, что позволит поддержать стабильность на внутреннем рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Минимальная доля продажи бензина поднята с 11 процентов до 12 от общего объема производства, для дизеля доля выросла с 7,5 процента до 8,5 процента.

Поводом для такого решения назван сезонный спрос, из-за которого возможно повышение розничных цен. Увеличение продаж на бирже позволит независимым автозаправочным станциям покупать его по рыночным ценам, что снижает риски монопольного ценообразования. Документ, которым вносятся изменения в постановления правительства от 29 апреля прошлого года, вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования, то есть 23 мая.

С начала года средние розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,9 процента, что гораздо ниже потребительских цен. Такая динамика связана со сложностью экспорта сырья и продуктов нефтепереработки за рубеж в связи с западными санкциями, введенными из-за действий российских войск на территории Украины.

Ситуация привела к остановке ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и, как следствие, ограничение добычи. Поэтому не исключено, что, несмотря на повышение доли продаж от объема производства, физический объем реализации на биржевых торгах не изменится.

Две недели назад «Лукойл» сообщил в правительство, что избежать массовой остановки НПЗ можно с помощью отмены высоких штрафов за сжигание мазута на ТЭЦ. В противном случае, предупредила компания, хранилища переполнятся, и заводы вынуждены будут сокращать производство.