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Российский НПЗ остановил работу из-за переполнения хранилищ

«Ъ»: завод ТАИФ-НК в Татарстане остановился из-за переполнения хранилищ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Комплекс ТАИФ-НК в Татарстане приостановил работу нефтеперерабатывающих установок из-за переполнения хранилищ и невозможности реализовать свою продукцию. Об этом со ссылкой на свои источники и местные СМИ пишет «Коммерсантъ».

Причиной такой ситуации с заводом стало отсутствие спроса со стороны «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ, производитель каучука) на прямогонный бензин. Компания снизила закупки до минимума из-за высоких цен на сырье и может также сократить производство из-за ограничений на экспорт и сдерживания цен на полимеры для клиентов.

В СИБУРе, головной компании НКНХ, объяснили, что с начала действий российской армии на территории Украины вынуждены работать в условиях беспрецедентных торговых и логистических ограничений. Из-за этого продажи на европейский рынок упали.

При этом на предприятии отмечают, что не могут согласиться на условия ТАИФ-НК по стоимости сырья. Это приведет к росту цен более чем в полтора раза, так что продукция НКНХ не будет востребована в Татарстане и других регионах страны. А если накопление продукции на складах продолжится, придется идти на частичную разгрузку производств.

Источники на рынке указывают, что, если простой ТАИФ-НК затянется, на рынке топлива возникнет локальный дефицит. В минувшем году татарский нефтекомплекс выпустил три миллиона тонн дизельного топлива и 500 тысяч тонн бензина.

Brent от TradingView

Ранее о риске остановки остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов предупредил «Лукойл». В компании объяснили такие риски нехваткой мощностей для хранения мазута.

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Платон Щукин
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