Российского бизнесмена осудили за мошенничество на сумму более миллиарда рублей

В Омске 49-летнего бизнесмена осудили на 8 лет за хищение миллиарда рублей у банка

Советский районный суд Омска приговорил к восьми годам колонии 49-летнего собственника закрытого акционерного общества по производству нефтепродуктов за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Также ему назначили штраф в размере 750 тысяч рублей. Помимо этого суд удовлетворил гражданский иск одной из компаний на сумму 64,6 миллиона рублей и наложил арест на автомобиль Audi 100, принадлежащий осужденному.

По данным следствия, фигурант предоставил руководству банка недостоверные сведения и получил займ, часть из которого потратил на погашение долга, а оставшиеся 1 миллиард 46 миллионов рублей — похитил. Также подсудимый заключал договоры с другими фирмами на поставку нефтепродуктов, однако взятые на себя обязательства не выполнял. Ущерб от его действий, причиненный четырем компаниям, составил 109 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке бизнесмена обвинили в контрабанде 3391 тонны краба на сумму 2,6 миллиарда рублей.