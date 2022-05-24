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Иммунолог раскрыл настораживающую особенность вспышки оспы обезьян

Иммунолог Крючков заявил, что пути передачи оспы обезьян настораживают

Фото: Pexels.com

Особенность новой вспышки оспы обезьян в том, что не совсем понятны пути передачи этой инфекции, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает радио Sputnik.

Он раскрыл настораживающую особенность этого заболевания. По словам Крючкова, первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован в 1970 году. С тех пор диагноз людям ставили много раз, но во всех случаях, большинство из которых регистрировались в Африке, болезнь переходила от животного к человеку.

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В последнее время медики столкнулись с зараженными оспой обезьян людьми в странах Европы, а также в Америке и Австралии. «Проблема в том, что не все зараженные контактировали с людьми, которые могли привезти вирус из Африки», — объяснил эксперт.

По его словам, специфика новой вспышки может свидетельствовать о том, что вирус начал легче передаваться от человека к человеку. «Это настораживает, возникает подозрение, что вирус начал лучше распространяться», — уточнил Крючков. Несмотря на то, что данных, доказывающих эту теорию нет, биолог призвал проверить предположение.

Крючков указал на то, что в мире все чаще заражаются западноафриканским штаммом оспы обезьян. В Африке его летальность превышает три процента. «В Европе летальность будет существенно ниже, но все равно она возможна. Случаи смерти от оспы обезьян возможны», — добавил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что на данный момент срочная вакцинация от оспы обезьян не нужна.

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Марина Совина
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