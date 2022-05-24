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ВОЗ оценила необходимость массовой вакцинации от оспы обезьян

ВОЗ заявила о нехватке вакцин для срочной вакцинации от оспы обезьян

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает обязательной срочную массовую вакцинацию населения от оспы обезьян, пишет Reuters со ссылкой на представителя организации Ричарда Пибоди.

По его словам, ВОЗ оценила необходимость массовой вакцинации от оспы обезьян: вспышка заболевания за пределами Африки не потребует срочной прививочной кампании. При этом Пибоди узнал о нехватке вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть немедленно использованы для борьбы с вирусом.

Распространение вируса можно сдержать, если выполнять ряд требований, заявил эксперт. Среди них — безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук.

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Ранее биолог Виталий Зверев заявил, что вспышка оспы обезьян не приведет к эпидемии. Инкубационный период в случае оспы обезьян составляет одна-три недели. Болезнь начинается с высокой температуры, озноба, боли в мышцах — то есть, с выраженного гриппоподобного синдрома. Через один-два дня после начала заболевания появляется сыпь.

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Марина Совина
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