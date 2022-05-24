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Азербайджан, Грузия и Турция договорились о создании парламентской ассамблеи

Депутаты Азербайджана, Грузии и Турции договорились в Баку о создании совместной ассамблеи

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Депутаты из Азербайджана, Грузии и Турции договорились о создании совместной парламентской ассамблеи. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе грузинского законодательного органа по итогам визита парламентской делегации в Баку, передает ТАСС.

Глава комитета по внешним связям грузинского парламента Николоз Самхарадзе заявил, что ассамблея выведет на качественно новый уровень парламентские связи трех стран. Встреча депутатов прошла в Баку.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не сможет ввести такие санкции против России, которые нанесли бы больший ущерб Москве. «У этого не будет никакого смысла и эффекта, кроме того, что это вызовет эскалацию, а за эскалацией последует военный конфликт», — сказал он.

Папуашвили добавил, что Грузия запретила России использовать свои территории для действий в обход международных санкций.

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Алевтина Запольская
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