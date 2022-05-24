Стало известно о роли Бориса Джонсона в организации «ковидных» вечеринок

BBC: очевидцы рассказали об организации Джонсоном пятничных вечеринок во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потворствовал в организации вечеринок, в том числе и во время общенационального карантина из-за пандемии COVID-19, чтобы сотрудники смогли расслабиться. О роли премьера в организации вечеринок стало известно BBC.

Очевидцы рассказали, что подобные увеселительные мероприятия получили свое название — «Пятницы с вином» (Wine-time Fridays). В эти дни сотрудники могли начать выпивать с четырех часов дня. По словам участников вечеринок, мусорные баки вблизи Даунинг-стрит переполнялись пустыми бутылками из-под алкоголя.

Нынешние и бывшие сотрудники правительства указывают, что вечеринки были инициативой самого Джонсона, так как он хотел всем нравиться и желал, чтобы коллеги могли расслабиться. Сам премьер также мог выпивать.

Ранее в сеть просочились новые фотографии премьера Великобритании, на которых он произносит тосты в честь уходящего в отставку начальника отдела коммуникаций Ли Кейна. Это произошло 13 ноября 2020 года во время общенационального локдауна, когда общественные собрания были запрещены. Как заявили в пресс-службе Джонсона, премьер ушел уже через 15 минут после начала празднования, однако знакомые с ситуацией утверждают, что он лично продолжал разливать напитки для тоста. Скотленд-Ярд, в свою очередь, отказался объяснить, почему премьер-министр не был оштрафован за событие 13 ноября.

Из-за опубликованных фото вновь может вспыхнуть утихший было политический скандал вокруг Джонсона. Общественное недовольство обостряет еще и тот факт, что Джонсон, по некоторым сообщениям, тайно встретился с высокопоставленной госслужащей Сью Грей, которая также занимается расследованием «патигейта». Утверждается, что премьер уговаривал ее не публиковать отчет с результатами расследования.