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Бомбардировщики России и Китая провели патрулирование Японского моря

Россия и КНР провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ту-95МС ВКС России и стратегические бомбардировщики «Хун-6К» ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 13 часов патрулировали воздушное пространство над Японским и Восточно-Китайским морями. Их сопровождали южнокорейские и японские самолеты. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что самолеты Су-30СМ ВКС России обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы. Кроме того, на отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что отношения России и Китая не подвержены внешнему влиянию, обладают значительной внутренней движущей силой и самостоятельной ценностью. По его словам, страны являются друг для друга наиболее важными близкими соседними государствами

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Алина Гончарова
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