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Шойгу рассказал о западном патронаже над украинской русофобией

Министр обороны Шойгу заявил, что русофобия на Украине развивалась под западным патронажем
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Русофобские настроения развивались на Украине под западным патронажем. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что на Украине гонениям подвергались русский язык и русская история, а также культура России. Настроения в украинском обществе он описал как националистические.

Шойгу добавил, что несогласные с русофобской политикой уничтожались и напомнил об обстрелах Донбасса.

«В складывающейся обстановке Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида», — подытожил Шойгу.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь ДНР и Луганской народной республике (ЛНР). 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.

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Валерий Розенберг
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