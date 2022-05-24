Патрушев заявил об угрозах России в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Патрушев заявил об обязательной реакции России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В случае расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве угрозы и будет обязана отреагировать. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев в интервью «Аргументам и Фактам».

«Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель», — подчеркнул Патрушев. По его словам, руководство США не интересует воля других народов, хотя многие граждане этих стран понимают, на какую «авантюру их толкают».

Секретарь Совбеза добавил, что НАТО является агрессивным наступательным военным блоком. Кроме того, вхождение в него подразумевает передачу значительной части своего суверенитета США, заключил он.

19 мая власти Турции сообщили альянсу о намерении сказать «нет» вступлению Стокгольма и Хельсинки в НАТО. Анкара выдвинула условия для одобрения членства стран в альянсе. Среди них перечислены экстрадиция членов РПК, признанной Турцией террористической организацией, и прекращение ее поддержки.