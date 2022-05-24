Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль отреагировал на увольнение российского дипломата в ООН из-за спецоперации

Пресс-секретарь Песков отреагировал на увольнение российского дипломата в ООН Бондарева
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Григорий Дукор / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве знают об увольнении российского дипломата в ООН Бориса Бондарева, который опубликовал критическое заявление из-за специальной операции на Украине. По словам пресс-секретаря президента России, этот дипломат «не с нами, он против нас». Его реакцию приводит во вторник, 24 мая, ТАСС.

Об увольнении Бондарева из постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве стало известно 23 мая. Рассуждая в соцсети о причинах ухода, дипломат пояснил, что не поддерживает проведение спецоперации на Украине.

«Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин (Бондарев — прим. «Ленты.ру») выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — заявил Песков, комментируя увольнение дипломата.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, целью которой называлась демилитаризация и денацификация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине
Роспотребнадзор рассказал о способах заражения оспой обезьян
На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым
Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО
Казахстан заявил о применении электрошокеров к своим туристам в Узбекистане
В России заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»
В Госдуме заявили о «медиагеноциде» российских СМИ
Пловец-рекордсмен одолжил деньги несовершеннолетней спортсменке и получил угрозы
Крокодил напал на игравшего на берегу реки семилетнего мальчика и убил его
В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.