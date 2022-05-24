Кремль отреагировал на увольнение российского дипломата в ООН из-за спецоперации

Пресс-секретарь Песков отреагировал на увольнение российского дипломата в ООН Бондарева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве знают об увольнении российского дипломата в ООН Бориса Бондарева, который опубликовал критическое заявление из-за специальной операции на Украине. По словам пресс-секретаря президента России, этот дипломат «не с нами, он против нас». Его реакцию приводит во вторник, 24 мая, ТАСС.

Об увольнении Бондарева из постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве стало известно 23 мая. Рассуждая в соцсети о причинах ухода, дипломат пояснил, что не поддерживает проведение спецоперации на Украине.

«Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин (Бондарев — прим. «Ленты.ру») выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — заявил Песков, комментируя увольнение дипломата.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, целью которой называлась демилитаризация и денацификация Украины.