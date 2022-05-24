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В России оценили желание Зеленского встречаться только с Путиным

Зампостпреда РФ Полянский назвал пиаром желание Зеленского встречаться только с Путиным
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Li Muzi/ Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире передачи «Соловьев Live» оценил желание президента Украины Владимира Зеленского встречаться для переговоров только с российским лидером Владимиром Путиным. Он назвал это «чистым пиаром», ТАСС.

«Непосвященные люди не понимают, что переговоры на высшем уровне должны быть очень тщательно подготовлены, и повестка должна быть согласована с двух сторон, и какие-то экспертные наработки к этому должны быть уже достигнуты, иначе незачем разговаривать», — подчеркнул дипломат.

Полянский напомнил, что переговоры заморозила не российская сторона. Он добавил, что некоторые контакты осуществляются, и Москва до сих пор ждет ответов от Киева на те предложения, которые были сформулированы и переданы ранее.

Ранее Зеленский заявил, что готов встречаться только с президентом России Владимиром Путиным и только в том случае, если на переговорах будет обсуждаться вопрос прекращения конфликта.

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Марина Совина
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