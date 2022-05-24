Стало известно о сроках потепления в Москве

Метеоролог Вильфанд предрек потепление в Москве с 26 мая

Заморозки продлятся в Москве и Европейской России двое суток, 24 и 25 мая, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, наступившее похолодание связано с затоком полярного воздуха с Севера.

«На территориях Центрального Федерального округа, причем не только на черноземной зоне, Тверская, Брянская, Рязанская и даже южнее — Липецкая, Воронежская, Ростовская области — везде там прогнозируются заморозки вплоть до ночи на четверг. Это касается и Поволжья: и Удмуртии, и Башкортостана, и Ульяновской области — везде ночью температура около и даже ниже нуля. На Урале заметное повышение температуры до минус 2-3 градусов и на поверхности почвы, и в приземном слое», — отметил синоптик. Он также допустил небольшие осадки в твердом виде.

В принципе, условий для заряда снега нет, снег не покроет землю, но небольшие снежинки могут появляться Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

В четверг, по словам Вильфанда, произойдет резкое изменение циркуляции воздуха, и Европейская Россия окажется в зональном потоке, когда воздушные массы перемещаются вдоль круга широты, то есть с Запада на Восток. Вследствие этого произойдет резкое повышение температуры.

«В четверг температура повысится примерно на 5 градусов, и уже до конца недели температура днем будет от 15 до 19 градусов и даже до 20 градусов. Особенно заметно потеплеет на Юге: в Краснодарском крае и на побережье температура будет превышать 25-27 градусов», — поделился прогнозом синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил, что летом в России изменятся нормы оценки погоды, в частности, будет пересмотрен критерий аномальности. Таким образом, «аномально теплая погода» будет наблюдаться реже, новые данные актуализируют понятие «нормальной погоды».

