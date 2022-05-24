Офицер ДНР объяснил причину сдачи в плен военных с «Азовстали»

Офицер ДНР объяснил корреспонденту «Известий» причину сдачи в плен военных с «Азовстали»

Офицер батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Араб» объяснил корреспонденту «Известий» Валентину Трушину причину, по которой украинские военные, находившиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.

Он отметил, что военнослужащие приняли решение выйти из подземелий предприятия не потому, что у них не хватало еды. Во время обследования помещений и провизия, и вода были обнаружены в достаточных количествах.

«Они сдались в плен просто потому, что моральное состояние было на том уровне, что уже все. Грубо говоря, додавили», — рассказал офицер батальона «Восток».

Ранее на территории освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе нашли предполагаемый бункер командиров украинской националистической группировки «Азов». Помещение на видео показал корреспондент «Известий» Валентин Трушин.

