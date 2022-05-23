На «Азовстали» нашли бункер главарей «Азова»

Корреспондент «Известий» показал бункер главарей «Азова» на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

На территории освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе нашли предполагаемый бункер главарей украинской националистической группировки «Азов». Помещение на видео показал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

По словам корреспондента, в обнаруженном помещении жили заместитель командира «Азова» Святослав Паламар по прозвищу Калина, командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский с позывным Волына и командир «Азова» Денис Прокопенко по прозвищу Редис. «Мы нашли такую отдельную комнатку, в нее был вход за занавеской, здесь очень много боеприпасов, ящики с гранатами. Идем дальше — командирское лежбище», — рассказал Трушнин.

Он отметил, что кирпичная стена в комнате очень похожа на ту, на фоне которой украинские военные записывали свои обращения. Также журналист обратил внимание на стол с посудой: на нем он заметил банку красной икры, которую командиры ели ложками.

20 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.