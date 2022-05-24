Во Франции рассказали о развязывании Байденом великого противостояния

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Аналитик Le Figaro Жирар: заявление Байдена о Тайване развязало «великое противостояние»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Заявление президента США Джо Байдена о готовности защищать Тайвань военными способами в случае вторжения Китая поставило току в стратегической неопределенности и развязало в мире эпоху великого противостояния. Об этом рассказал аналитик Le Figaro Рено Жирар.

По его словам, международные отношения в мире становятся все более непредсказуемыми. Так, в 2021 году США вывели войска из Афганистана, что привело к обсуждению в Европе «стратегической автономии», но теперь все изменилось. Специалист считает, что заявление Байдена о поддержке Тайваня положило конец стратегической неопределенности, которая длилась почти полвека, и стало свидетельством того, что США готовы помещать Китаю установить контроль над островом.

Помимо этого, эксперт заявил, что Байден останется первым в истории президентом США, который начал четкую и недвусмысленную политику противостояния китайской стратегической экспансии. Он добавил, что с этой целью Вашингтон собрал вокруг себя союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Японию, Австралию, Индию и Южную Корею.

Ранее обозреватель The Washington Examiner Том Роган выразил мнение о том, что США потерпят поражение при новой мировой войне с Китаем за Тайвань. По словам обозревателя, Пекин приложил значительные усилия для включения Тайваня в сферу своего влияния, и речь не только о политических шагах.

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Марина Совина
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