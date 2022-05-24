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Минобороны России заявило о готовящихся СБУ провокациях в местах хранения зерна

Минобороны РФ: СБУ готовит провокации в местах хранения зерна для обвинения России
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокации в местах хранения зерна, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Представитель Минобороны рассказал, что, по полученной от военнопленных информации, сотрудники СБУ с подачи западных кураторов заминировали «Просянский элеватор» в населенном пункте Просяная Днепропетровской области, который планируется в ближайшем времени взорвать и обвинить в этом российских военных. Помимо этого, он отметил, что на территории зернового комбината в поселке Врубовка ЛНР были размещены РСЗО ВСУ, которые обстреливают российские позиции и провоцируют ответный огонь.

Ранее Мизинцев заявил, что гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах стремительно ухудшается и приближается к критической отметке. Он сослался на данные Детского фонда ООН, что на Украине голодают 8,7 миллиона человек. Также во всемирной организации подсчитали, что 22,8 процента детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания.

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Марина Совина
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