В Херсоне сработали российские системы ПВО
РИА Новости: российские ПВО выпустили как минимум три ракеты в небе над Херсоном
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали по целям над Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в небо были выпущены как минимум три ракеты. Предварительно, они сумели поразить цели, обломки которых упали на окраинах города.
Администрация города и дислоцированные в нем российские военные ситуацию не комментировали. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Ранее стало известно, что Народная милиция ДНР сумела взять под оперативный контроль Светлодарск. Над городской администрацией уже вывесили российский триколор.