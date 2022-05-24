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В Херсоне сработали российские системы ПВО

РИА Новости: российские ПВО выпустили как минимум три ракеты в небе над Херсоном

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали по целям над Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в небо были выпущены как минимум три ракеты. Предварительно, они сумели поразить цели, обломки которых упали на окраинах города.

Администрация города и дислоцированные в нем российские военные ситуацию не комментировали. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Ранее стало известно, что Народная милиция ДНР сумела взять под оперативный контроль Светлодарск. Над городской администрацией уже вывесили российский триколор.

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Алевтина Запольская
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