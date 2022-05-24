Иностранные инженеры обучат украинских военных разминированию

Колумбийские военные инженеры обучат украинских солдат разминированию

Министр обороны Колумбии Диего Молано сообщил в Twitter, что власти страны намерены направить своих военных инженеров, задачей которых будет обучение украинских солдат разминированию.

«11 военных инженеров обучат украинских солдат военному разминированию», — написал министр.

Он добавил, что местом расположения иностранных специалистов будет соседняя с Украиной страна, являющаяся членом НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев имеет «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства. «Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — заявил Зеленский.