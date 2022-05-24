Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Иностранные инженеры обучат украинских военных разминированию

Колумбийские военные инженеры обучат украинских солдат разминированию

Фото: Reuters

Министр обороны Колумбии Диего Молано сообщил в Twitter, что власти страны намерены направить своих военных инженеров, задачей которых будет обучение украинских солдат разминированию.

«11 военных инженеров обучат украинских солдат военному разминированию», — написал министр.

Он добавил, что местом расположения иностранных специалистов будет соседняя с Украиной страна, являющаяся членом НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев имеет «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства. «Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — заявил Зеленский.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Рогозин предложил дать Курильским островам новые названия
В Раде предложили разрешить ВСУ убивать дезертиров
Жительница Подмосковья в один день родила 14-го и 15-го ребенка
Названы цифровые валюты на смену доллара
ВОЗ оценила необходимость массовой вакцинации от оспы обезьян
В России раскрыли подробности проекта о реформе пенсий
Полная блогерша показала реакцию людей на свою фигуру на пляже
Сенатор высмеял отказ Польши от российского газа
В России заявили о возвращении моды на кнопочные телефоны
В России задумали создать службу по восстановлению ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.