Зеленский рассказал о «плане Б» при его гибели

Президент Украины Зеленский рассказал, что Киев имеет «план Б» на его случай гибели

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев имеет «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства. Его слова приводит РБК.

По словам украинского лидера, власти страны готовы к действиям на случай такого развития событий. «Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика. «Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу», — сказал он, отметив, что Киев разделил кабмин на две части, это было два дубля, чтобы «страна могла быть защищена даже от таких результатов».

В марте в офисе Зеленского насчитали более 10 попыток ликвидировать президента. Советник главы ведомства Михаил Подоляк заявил, что выводы в офисе президента сделали на основании того, что к ним постоянно поступают сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах (ДРГ).