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Зеленский рассказал о «плане Б» при его гибели

Президент Украины Зеленский рассказал, что Киев имеет «план Б» на его случай гибели

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев имеет «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства. Его слова приводит РБК.

По словам украинского лидера, власти страны готовы к действиям на случай такого развития событий. «Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика. «Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу», — сказал он, отметив, что Киев разделил кабмин на две части, это было два дубля, чтобы «страна могла быть защищена даже от таких результатов».

В марте в офисе Зеленского насчитали более 10 попыток ликвидировать президента. Советник главы ведомства Михаил Подоляк заявил, что выводы в офисе президента сделали на основании того, что к ним постоянно поступают сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах (ДРГ).

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Марина Совина
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