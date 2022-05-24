Обвиненный Рудковской в краже строитель рассказал об угрозах

Якобы укравший у Рудковской 31,5 миллиона рублей строитель прокомментировал обвинения

Якобы укравший у российского продюсера Яны Рудковской десятки миллионов рублей прораб Денис Гонтарь прокомментировал обвинения. Строитель отрицает свою вину, сообщает Telegram-канал Baza.

«Она приложит все усилия, чтобы меня посадить, как она посадила своего мужа Батурина», — заявил Гонтарь. Он добавил, что на такие поступки Рудковскую толкает жадность. Из-за споров продюсер начала угрожать ему тюремным сроком, обещая подключить связи.

Прораб утверждает, что выплаченная Рудковской сумма в размере 31,5 миллиона рублей пошла на строительство спортзала в академии фигурного катания мужа продюсера Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», на данный момент работы продолжаются. Гонтарь отметил, что между ним и Рудковской не был заключен договор — вместо этого продюсер получила расписки.

Ранее в мае Рудковская подала два заявления в полицию. В первом она просит наказать за мошенничество Гонтаря, во втором — генерального директора строительной компании «ПСК МЕТ КОН», на счет которой академия Плющенко перевела 99 миллионов рублей в качестве оплаты договора генподряда, условия которого не были выполнены.