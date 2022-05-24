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Режиссер Сарик Андреасян купил квартиру в Дубае

Возлюбленная режиссера Сарика Андреасяна показала интерьер их новой квартиры в Дубае

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский режиссер Сарик Андреасян приобрел недвижимость в Дубае. Об этом стало известно благодаря его возлюбленной, актрисе Лизе Моряк, которая решила показать интерьер новой квартиры своим подписчикам в соцсетях. На публикацию актрисы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратил внимание Starhit.

Пара купила квартиру полгода назад, выбрав жилье в популярном районе Jumeirah Lakes Towers. Интерьер апартаментов выполнен в светлых тонах. Среди особенностей квартиры — кухонный гарнитур, кровать и бытовая техника белого цвета. Здесь также есть балкон, оборудованный кондиционером. Ремонт в квартире почти закончен — осталось доделать только потолок в ванной комнате. Актриса сообщила, что находится в процессе того, чтобы сделать из нового дома «райский уголок».

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Моряк призналась, что качество первоначального ремонта ей не понравилось, и в результате пришлось переделывать кухню и плитку в ванной. «Короче, ремонт — это дно! Я просто ждала, когда все это кончится!» — призналась подписчикам артистка. Она отметила, что приобрести жилье в ОАЭ оказалось непросто — многие варианты не соответствовали критериям пары по расположению, виду и желаемой атмосфере в квартире, а сделки несколько раз срывались. В результате поиски подходящего жилья заняли около года. 26-летняя актриса поблагодарила режиссера за исполнение давней мечты и добавила, что вид из окна на небоскребы Дубая мотивирует ее верить в свои силы, двигаться вперед и много работать.

Ранее в апреле стало известно, что журналистка Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 61-62 миллиона рублей. Квартира знаменитости занимает площадь в 120 квадратных метров и находится в жилом комплексе St. Regis Residences.

Полина Кислицына
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