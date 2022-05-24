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Мужчина залез по стене на шестой этаж и спас выпавшего из окна ребенка

Metro: житель Китая залез по стене на шестой этаж дома и спас выпавшую из окна девочку

Житель китайского города Шочжоу, провинция Шаньси, по стене залез на шестой этаж жилого дома и спас выпавшую из окна и повисшую на решетке пятилетнюю девочку. Об этом сообщает Metro.

Местные жители услышали детский плач и увидели, что пятилетняя девочка повисла на решетке, установленной на окне шестого этажа жилого дома. Она могла упасть в любой момент, поэтому мужчина поспешил ей на помощь.

На сделанной очевидцем записи видно, как мужчина без страховки лезет по установленным на окнах решеткам. Добравшись до шестого этажа, он одной рукой держится за решетку, а другой хватает ребенка. После этого он спускает девочку вниз.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Бангкок прохожие забрались по стене многоэтажки, чтобы снять двухлетнюю девочку с карниза здания. Ребенок находился на узком карнизе последнего этажа на высоте 12 метров над землей.

Алиса Дмитриева
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